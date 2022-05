Κοινωνία

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιο αραία θα είναι τα δρομολόγια. Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Πιο αραιά θα είναι τα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ σήμερα Δευτέρα, 2 Μαΐου, οπότε μεταφέρθηκε η αργία της Πρωτομαγιάς.

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως τη Δευτέρα 2/5/222 τα δρομολόγια στις γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ θα εκτελούνται με πρόγραμμα Κυριακής.

Επίσης, λεωφορεία, τρόλεϊ, προαστιακός σήμερα 02 Μαΐου θα ακολουθήσουν πρόγραμμα Κυριακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Καιρός - Δευτέρα: Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία