Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι μάχες

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν ρωσικές στην πόλη Ζαπορίζια και παράλληλα εξάρθρωσαν κύκλωμα κατασκοπείας.

Ο στρατός της Ουκρανίας απώθησε επιθέσεις ρωσικών μονάδων γύρω από την πόλη Ζαπορίζια (νότια), δήλωσε αξιωματούχος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταθεροποίησαν τα μέτωπα νοτιοανατολικά της πόλης και η ανάπαυλα των εχθροπραξιών αξιοποιείται για την ενίσχυση των αμυντικών θέσεων τους, δήλωσε χθες βράδυ ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Στάρουχ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Κατά τον ίδιο, ρωσικές μονάδες έκαναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες να περικυκλώσουν ουκρανικά στρατεύματα ανατολικά της Ζαπορίζιας, όπου πολυκατοικίες, τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας υπέστησαν ζημιές στις μάχες.

Παράλληλα, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν κύκλωμα Ρώσων κατασκόπων, ένας εκ των οποίων εργαζόταν στο ουκρανικό γενικό επιτελείο, δήλωσε αξιωματούχος.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, που μίλησε σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, δεν αποκάλυψε πόσα ήταν τα μέλη του κυκλώματος, ούτε άλλες λεπτομέρειες.

Αναφέρθηκε ωστόσο σε έναν από τους φερόμενους στόχους της ομάδας. «Οι σύντροφοι σκόπευαν να καταρρίψουν επιβατικό αεροσκάφος πάνω από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ώστε να επιρριφθεί η ευθύνη στην Ουκρανία», υποστήριξε. Θα χρησιμοποιούσαν αντιαεροπορικούς πυραύλους στο στοκ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πρόσθεσε ο κ. Αρεστόβιτς.

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

