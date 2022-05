Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Πιθανότατα 4η δόση εμβολίου το φθινόπωρο

Τι είπε για τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά και το «πέταγμα» της μάσκας στου χώρους εργασίας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ανέφερε ότι έχουμε ένα καλό ποσοστό εμβολιασμού, επομένως δεν υπάρχει φόβος για την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, καθώς από αύριο 3 Μαΐου, οι μαθητές επιστρέφουν χωρίς τεστ αλλά με την υποχρέωση της χρήσης μάσκας.

Όπως είπε, τα παιδιά θα φοράνε μάσκα όπου υπάρχει συγχρωτισμός ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. «Η σύσταση παραμένει ισχυρή».

Για το φθινόπωρο και το χειμώνα πιθανότατα θα υπάρξει αναμνηστικό εμβόλιο για τον κορονοϊό και για τη γρίπη, ενώ θα εξεταστεί αν θα χρειαστούν νέα μέτρα, εκτίμησε η υπουργός. «Είμαστε πάντα σε επιφυλακή», είπε.

Σχετικά με την ηπατίτιδα σε παιδιά είπε ότι είχαμε πάντοτε και ειδικά πριν τα εμβόλια τα περιστατικά ήταν πολύ περισσότερα.

Ανέφερε, επίσης, ότι η κάθε χώρα έχει μικρό αριθμό κρουσμάτων και δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη μετάδοση, ενώ συνέστησε προσοχή και ψυχραιμία.

Για τους ενηλίκους, ανέφερε ότι «από ηπατίτιδες οι μεγάλοι μπορούν να νοσήσουν βαριά. Από τη συγκεκριμένη, όμως, δεν έχει αναφερθεί να έχει νοσήσει κάποιος άνω των 16 ετών».

Τέλος για τις μάσκες είπε ότι είναι πιθανό να τις «πετάξουμε» και στους χώρους εργασίας, αλλά αυτό θα το εξετάσει και θα το ανακοινώσει η Επιτροπή των Ειδικών.

Όσο για τους γιατρούς που βρίσκονται σε αναστολή, η κυρία Γκάγκα είπε ότι σύντομα θα υπάρξει απάντηση από την κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

