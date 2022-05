Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Συγκινεί η γυναικολόγος που έφερε στον κόσμο την Μαλένα και την Ίριδα (βίντεο)

Οι συγκινητικές αναρτήσεις της γυναικολόγου που έφερε στον κόσμο την Μαλένα και την Ίριδα, μετά τον χαμό τους

Δυο συγκινητικές αναρτήσεις, αυτές της γυναικολόγου της Ρούλας Πισπιρίγκου που έφερε στον κόσμο τη μικρή Μαλένα και την Ίριδα, έφερε στο φως σήμερα η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

«Βαριά η νύχτα απόψε. Σέρνεται σαν φίδι ύπουλο τραβώντας άλυσους. .. τρίζουν τα χώματα… πως να υποδεχτούν έναν άγγελο; Οι άγγελοι φέγγουν στο στερέωμα καρδιά μου, ψυχούλα μου δεν κρύβονται στα άδυτα… Μωρό μου, έφυγες για άλλα μονοπάτια, για άλλους κόσμους, να ομορφύνεις με τα καταγάλανα ματάκια σου, το λαμπερό χαμογελάκι σου, το παιχνιδιάρικο μουτράκι σου. Παιδί της ψυχής μου, δε μπορώ να πω αντίο. Συγχώραμε…

Συγγνώμη που δε πρόλαβα να μάθω, που δε πρόλαβα να διώξω τα σύννεφα να δεις το ουράνιο τόξο. Εγώ που φέρνω τη ζωή, που σας δίνω την πρώτη ανάσα, που χάνει η καρδιά μου έναν χτύπο για να σας δώσω το πρώτο κλάμα. Μωρό μου, τα χέρια μου έμειναν άδεια, τα μάτια μου υγρά από τον πόνο σου. Η ψυχή βρυχάται. Παιδί μου, καλό ταξίδι Μαλένα μου» αναφέρει η ανάρτηση της γυναικολόγου για τη Μαλένα.

Μετά το θάνατο της Ίριδας, η ίδια γυναίκα έγραψε ένα ακόμη έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κείμενο.

«Πριν 7 μήνες σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Χθες έβλεπα το βίντεο που ανήρτησε η υπέροχη μαμά σου, χαμογέλασα στα σκέρτσα σου. Σήμερα, στο δρόμο να φέρω στη ζωή μια νέα ζωή, μαθαίνω ότι έχασα εσένα, μικρό μου ουράνιο τόξο. Μικρή μου Ίριδα, η ψυχή μου μαύρισε όπως εκείνη τη νύχτα» ανέφερε η ανάρτηση για την μικρή Ίριδα που έφυγε από τη ζωή επτά μόλις μήνες από τη γέννησή της.

