Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Πάει πίσω το πόρισμα για Μαλένα και Ίριδα

Τους φακέλους για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, επανεξετάζουν οι Ιατροδικαστές. Ενοχλημένη με τον εν διαστάσει σύζυγό της η Πισπιρίγκου.



Τους φακέλους για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, επανεξετάζουν οι Ιατροδικαστές, που σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, αναμένεται να καθυστερήσουν να ανακοινώσουν το πόρισμά τους, ενώ ενοχλημένη με τον εν διαστάσει σύζυγό της, δηλώνει μέσα από τις φυλακές η κατηγορούμενη, επειδή ζήτησε να υποβληθεί σε τεστ DNA για την πατρότητα των παιδιών τους.

Την ώρα που οι ζωγραφιές της άτυχης Τζωρτζίνας μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο του διορισμένου από την ανακρίτρια ειδικού παιδοψυχολόγου, με τα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης να εξαντλούν, στη προσπάθεια συλλογής αποδεικτικού υλικού, κάθε εργαλείο που τους δίνει ο νόμος, η Ρούλα Πισπιρίγκου μέσα από την φυλακή δηλώνει ιδιαίτερα εκνευρισμένη με τρόπο που καλύπτεται η υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών από τα ΜΜΕ, ενώ στο «στόχαστρό» της μπαίνει και ο εν διστάσει σύζυγός της, καθώς δηλώνει ενοχλημένη για το ζήτημα της πατρότητας. Η 33χρονη κατηγορούμενη δέχεται να γίνει η εξέταση αλλά εν συνεχεία θα προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση

Ένα μήνα μετά την εισαγγελική εντολή διενέργειας κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και ο δικός τους χαμός πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, το τοπίο από τους δυο ιατροδικαστές που ορίστηκαν να επανεξετάσουν τους φακέλους τους παραμένει θολό. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιατροδικαστές Καρακούκης και Καλόγριας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επανεξετάσουν με προσοχή ουσίες και ευρήματα, ώστε να μην γίνουν λάθη, με τους συναδέλφους τους να μιλούν για ασφυξία ως αιτία θανάτου και για τα δυο παιδιά.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας των άτυχων παιδιών, μετά την εμφάνισή του στις αρχές για να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και τις απανωτές συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, τώρα βρίσκεται εξαφανισμένος σε φιλικό σπίτι και μιλά συνεώς με τον δικηγόρο του. «Ζω την δική μου φυλακή» λέει στους ελάχιστους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνεί πλέον ο πατέρας των τριών παιδιών από την Πάτρα.

