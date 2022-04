Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Ίχνη ύποπτης ουσίας και στην Μαλένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών. Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις της Μαλένας. Τι λένε οι ιατροδικαστές.



Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα, που εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν βρεθεί ίχνη ύποπτης ουσίας και στις τοξικολογικές εξετάσεις της Μαλένας, το κοριτσάκι που έφυγε πρώτο από τη ζωή το 2019, με τους ιατροδικαστές αρχικά να αναφέρουν ως αιτία θανάτου την «ηπατική ανεπάρκεια».



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Real News, στις έρευνες που έγιναν εκ νέου στα «πλακίδια» με τα ιστολογικά και τοξικολογικά στοιχεία της Μαλένας, βρέθηκε χημική ουσία, η οποία δεν είχε καταγραφεί στις πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις που είχαν γίνει μετά τον θάνατο του παιδιού.

Αυτό σημαίνει πως η ουσία αυτή δεν ήταν ανάμεσα στα φάρμακα που έπαιρνε το κοριτσάκι, το οποίο είχε διαγνωστεί με λευχαιμία.

Τι λένε ιατροδικαστές



Για τις νέες τοξικολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται για τη Μαλένα, ακολουθείται η ίδια ακριβώς μέθοδος που αποκάλυψε και την ύπαρξη κεταμίνης στον οργανισμό της Τζωρτζίνας και οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πλέον οι τοξικολογικές βρίσκονται στο στάδιο της ποσοτικοποίησης, ώστε να προκύψει με ακρίβεια η ποσότητα και το είδος της ουσίας που φαίνεται πως έχει εντοπιστεί, ώστε να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η Μαλένα εισήχθη στο νοσοκομείο στα τέλη του Μαρτίου 2019, όπου διαγνώστηκε με λεμφοβλαστική λευχαιμία. Κατέληξε μετά από αιφνίδιο θάνατο, αφού είχε ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη της χημειοθεραπεία. Πλέον ερευνάται και η φαρμακευτική αγωγή που δινόταν στο παιδί, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ουσία χορηγήθηκε από άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιατροδικαστές δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο τοξικολογικός έλεγχος πρέπει να γίνει, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η χορήγηση τοξικής ή αναισθητικής ουσίας και κατόπιν επιχειρήθηκε ο ασφυκτικός θάνατος στο 3,5 ετών κορίτσι.

Λέων: Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους

«Ιατροδικαστικά βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους», είπε το Σάββατο ο Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο ιατροδικαστής επέμεινε πως ο θάνατος τόσο της Μαλένας όσο και της Ίριδας οφείλονται σε ασφυκτικό θάνατο, για τον οποίο μπορεί επικουρικά να έχει χορηγηθεί νωρίτερα στα άτυχα κορίτσια και κάποια ουσία. «Αν θεωρώ πως ένας άνθρωπος θα αντιδράσει, μπορεί να του δώσω ένα φάρμακο, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει, ώστε εγώ να μπορώ να κάνω την απόφραξη των αεροφόρων οδών χωρίς να αντιδράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας σημείωσε πως «για την Ίριδα, υπάρχουν πολλά στοιχεία και εξετάσεις και μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να μιλήσουμε για εγκληματική ενέργεια και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι ξέρουμε και πως έγινε… με ασφυκτικό τρόπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάιατ: Πώς αποφύγαμε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο το καλοκαίρι του 2020

Δικαστική Αστυνομία: το νέο Σώμα παρουσίασε ο Τσιάρας

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι