Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έπεσε από κάγκελα στην Αρχαία Αγορά

Από την πτώση το νεαρό ζευγάρι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Από ύψος τεσσάρων μέτρων και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε ζευγάρι νέων, που καθόταν σε κάγκελα της Αρχαίας Αγοράς, στην οδό Ολύμπου.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 26χρονος και η συνομήλικη φίλη του, τα ξημερώματα, έχασαν την ισορροπία ενώ κάθονταν στα κάγκελα της Αρχαίας Αγοράς και έπεσαν στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος τραυματίστηκε πιο σοβαρά, ενώ είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας της 26χρονης φίλης του.

