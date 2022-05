Κόσμος

Ισπανία: Λογισμικό κατασκοπείας στα κινητά του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισπανικές αρχές εντόπισαν το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus Pegasus στα κινητά τηλέφωνα του Πέδρο Σάντσεθ και της Μαργαρίτα Ρόμπλες. Ξέσπασε κυβερνητική κρίση.

Οι ισπανικές αρχές εντόπισαν το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus στα κινητά τηλέφωνα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και της υπουργού Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης, Φέλιξ Μπολάνος.

Ο Μπολάνος τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι το τηλέφωνο του Σάντσες μολύνθηκε από αυτό το λογισμικό τον Μάιο του 2021 και τουλάχιστον μία διαρροή δεδομένων καταγράφηκε τότε. Ο Ισπανός αξιωματούχος δεν είπε ποιος θα μπορούσε να κατασκόπευε τον πρωθυπουργό ή αν υπάρχουν ύποπτες ξένες ή ισπανικές ομάδες ότι βρίσκονται πίσω από αυτό.

«Οι παρεμβάσεις ήταν παράνομες και εξωτερικές. Εξωτερικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν από μη επίσημους φορείς και χωρίς κρατική άδεια», είπε, προσθέτοντας ότι αυτές οι μολύνσεις είχαν αναφερθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση ακολούθησε έντονες πιέσεις προς την κυβέρνηση συνασπισμού να δώσει εξηγήσεις αφότου ο καναδικός οργανισμός Citizen Lab ανέφερε ότι περισσότερα από 60 άτομα που συνδέονται με το καταλανικό αυτονομιστικό κίνημα ήταν στόχοι του λογισμικού καταποσκοπείας Pegasus του ισραηλινού ομίλου NSO.

Μετά τις καταγγελίες για κατασκοπεία μελών του καταλανικού αυτονομιστικού κινήματος, ο βασικός σύμμαχος της κυβέρνησης μειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, το αριστερό κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, ERC, δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση έως ότου η Μαδρίτη λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ο Γκαμπριέλ Ρουφιάν, βουλευτής και εκπρόσωπος του ERC, δήλωσε στο Twitter, «Το κράτος κατασκόπευε, κατασκόπευε και θα κατασκοπεύει».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο του

Viral το μαϊμουδάκι “Batman” (εικόνες)

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία