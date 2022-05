Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Στις κάλπες την Κυριακή

Μεταξύ άλλων, τα μέλη θα κληθούν να επιλέξουν και την ονομασία του κόμματος. Ποιες είναι οι μέχρι τώρα προτάσεις.

΄Έγινε γνωστή η τελική κατανομή, κατά περιφέρεια, δήμο, στο εξωτερικό σε συνδικαλιστικούς και μαζικούς χώρους, των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Πρόκειται να εκλεγούν την επόμενη Κυριακή στην εσωκομματική ψηφοφορία, παράλληλα με την ανάδειξη των Τοπικών και Νομαρχιακών Επιτροπών.

Όσοι προσέλθουν θα κληθούν να επιλέξουν την ονομασία του κόμματος όπου ανάμεσα στις προτάσεις είναι "ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής" και "ΠΑΣΟΚ- Δημοκρατική Παράταξη" ενώ δεν αποκλείονται να προκύψουν κι' άλλες καθώς και το σήμα που κυρίαρχο θα είναι ο γνωστός ήλιος.

Το σύνολο των συνέδρων που θα εκλεγούν ανέρχεται σε 4602 , οι οποίοι θα κληθούν το τριήμερο 20-22 Μαΐου, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τα κεντρικά όργανα του. Στο τελικό σώμα του συνεδρίου θα προσκληθούν ακόμη αριστήνδην μέλη καθώς και προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου.

Εκτός της Κ.Ε και των Κεντρικών Οργάνων του κόμματος, οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο πρόκειται να επικυρώσουν πολιτικό κείμενο Θέσεων στο οποίο θα προσδιορίζεται οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καθώς και οι βασικές προγραμματικές του κατευθύνσεις. Βάση αυτών θα εκπονηθεί το εξειδικευμένο εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος τους επόμενους μήνες, στη πορεία προς τις εκλογές. Το κείμενο αναμένεται να αναρτηθεί στη ηλεκτρονική βάση διαλόγου του κόμματος, «Ψηφιακή Κοινωνία», τις επόμενες μέρες.

