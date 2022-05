Κόσμος

Γερμανία: Υπουργός συστήνει οι πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η λίστα που ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών.

Αναστάτωση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, καθώς ανέφερε σε συνέντευξή της πως καλό είναι οι Γερμανοί πολίτες να προμηθευτούν και να αποθηκεύσουν τρόφιμα.

Η Νάνσυ Φίσερ από το κόμμα SPD έδωσε και σχετική λίστα με τα είδη πρώτης ανάγκης που πρέπει να προμηθευτούν οι πολίτες ενώ τόνισε πως η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να γίνει με πανικό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα έπρεπε να έχουν: «10 λίτρα σε νερό και υγρά, 3,5 κιλά σιτηρά, ψωμί, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά, 1,5 κιλό κρέας, ψάρι, αυγά».

Σε συνέντευξή της στην Handelsbatt, είπε πιο συγκεκριμενα: «Οι Γερμανοί πολίτες καλό θα είναι να είναι εφοδιασμένοι στα σπίτια τους με βασικές προμήθειες σε τρόφιμα».

«Πρέπει να επιταχύνουμε τώρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες κρίσεις – πανδημίες, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τους κινδύνους του πολέμου... Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τεχνικά ζητήματα, «αλλά και προμήθειες για τρόφιμα, φάρμακα ή ιατρικές προμήθειες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουσείο Μελιτόπολης: Ρώσοι λεηλάτησαν το χρυσό των Σκυθών

Ζεφύρι: Συλλήψεις για πυροβολισμούς σε γλέντι

Φίλιππος - Ματθίλδη:Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στην Ελλάδα (εικόνες)