Κοινωνία

Καιρός: Καταιγίδες και... σκόνη την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοδος της θερμοκρασίας και βοριάδες. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.



Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη, αρχικά σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τις θερμές ώρες της ημέρας κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και σε ορεινά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στα Δωδεκάνησα και ενδεχομένως πρόσκαιρα σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης. Αυξημένες θα είναι κατά τόπους οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία σε άνοδο στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 21, στην Ήπειρο από 7 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 25 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται, κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα παροδικών βροχών και ενδεχομένως πρόσκαιρων καταιγίδων, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιδηψός: Συνελήφθη ο άνδρας που κλώτσησε το γατάκι

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 2665 κρούσματα την Δευτέρα

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος