Φίλιππος - Ματθίλδη: Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στο Μέγαρο Μαξίμου (εικόνες)

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφκσι. Η ατζέντα της συνάντησης των δύο αντιπροσωπειών.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, τον Βασιλιά των Βέλγων Philippe και τη Βασίλισσα Mathilde, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.



Κατά τη διευρυμένη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών που ακολούθησε έγινε επισκόπηση των εξαιρετικών σχέσεων Ελλάδας - Βελγίου, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων, ειδικά στον κλάδο της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.





Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς. Ενημέρωσε ακόμη για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η χώρα μας για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τις κινήσεις προκειμένου να καταστεί πύλη εισόδου ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.



Συζητήθηκαν, επίσης, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία.





Ακόμη, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το μεταναστευτικό, καθώς υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται κοινή διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

