Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού

Υπό αδιευκρίσιστες συνθήκες, ένα όχημα αναποδογύρισε στην αριστερή λωρίδα της λεψφόρου,

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Δυρραχίου.

Πιο συγκεκριμένα, ένα όχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, αναποδογύρισε στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός ενώ στην περιοχή υπήρξε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο θα απομακρυνθεί από το σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

