“Πρέβελης”: πέθανε εν πλω υψηλόβαθμος αξιωματικός

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, που έχασε αιφνιδίως την ζωή του, πάνω στο καράβι.

Τραγωδία στο βραδινό δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», καθώς ο 41χρονος Υποπλοίαρχος του καραβιού, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τον απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει:

"Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Πειραιά ότι το Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν. Ρεθ. 06, το οποίο είχε νωρίτερα αποπλεύσει από τον οικείο λιμένα, αιτήθηκε την επιστροφή του στον λιμένα Πειραιά, διότι μέλος πληρώματος είχε ανάγκη άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Στον 41χρονο Υποπλοίαρχο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί του πλοίου, ενώ μετά τον ασφαλή κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ στον οικείο λιμένα, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση προγραμματισμένου του δρομολογίου για λιμένες Μήλου – Θήρας – Ανάφης – Σητείας – Κάσου – Καρπάθου – Διαφανίου – Χάλκης – Ρόδου, με 262 επιβάτες, 56 Ι.Χ οχήματα, 54 Φ/Γ οχήματα και 11 Δ/Κ.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής".

H "ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" ενημερώνει το επιβατικό κοινό οτι λόγω εκτάκτου ιατρικού συμβάντος, το δρομολόγιο με το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, σήμερα 04/05/2022 από Σαντορίνη προς Ανάφη-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο τροποποιείται ως ακολούθως:

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022 ΑΝ.11:30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΑΝΑΦΗ (ΑΦ.13:05 – ΑΝ.13:25) – ΣΗΤΕΙΑ (ΑΦ.17:35 – ΑΝ.17:55) – ΚΑΣΟΣ (ΑΦ.20:35 – ΑΝ.20:50) – ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΑΦ.22:25 – ΑΝ.23:05) – 05/05/2022 ΔΙΑΦΑΝΙ (ΑΦ.00:05 –ΑΝ.00:20) – ΧΑΛΚΗ (ΑΦ.02:20 – ΑΝ.02:35)– ΡΟΔΟΣ ΑΦ.05:00.

