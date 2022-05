Καιρός

Καιρός: μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Πότε και που αναμένονται καταιγίδες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Πέμπτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων 6 με 7, πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς, εντάσεως 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά στους 22 με 24 βαθμούς, στα δυτικά στους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και από αργά το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, προβλέπονται για την Παρασκευή. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην Μακεδονία (κυρίως στη δυτική και κεντρική), στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο. Στην ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές, ενώ από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 24 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

