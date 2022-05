Κόσμος

Ουκρανία – Μαριούπολη: Σφοδρές μάχες στο Αζοφστάλ

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε πως έχει χαθεί η επαφή με τους μαχητές που υπερασπίζονται το τελευταίο οχυρό της πόλης. Διαψεύδει το Κρεμλίνο.

«Σφοδρές μάχες» διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο, λίγο αφότου η Μόσχα δήλωσε πως δεν έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον αυτού του αχανούς εργοστασίου όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές.

«Δυστυχώς υπάρχουν σφοδρές μάχες στο Azovstal σήμερα», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση. «Χάσαμε την επαφή με τα αγόρια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί, αν είναι σε ασφάλεια ή όχι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «το βαρύ πυροβολικό, τα άρματα μάχης (και) η αεροπορία» συμμετέχουν σε αυτή τη ρωσική επίθεση καθώς και «πλοία που προσέγγισαν» στις ακτές, καθώς η περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται κατά μήκος της Αζοφικής θάλασσας.

«Τα αγόρια μας είναι γενναία και υπερασπίζονται το οχυρό, όμως είναι πραγματικά δύσκολο», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, εκτιμώντας πως «έχοντας συγκρατήσει τον εχθρό» επί εβδομάδες, οι τελευταίοι μαχητές που έχουν οχυρωθεί στα υπόγεια του τεράστιου συγκροτήματος της μεταλλουργίας Αζοφστάλ «επέτρεψαν να κερδηθεί χρόνος».

Ο Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε για μία ακόμη φορά πως υπάρχουν «άμαχοι, εκατοντάδες εκεί κάτω», αλλά και «παιδιά που περιμένουν να διασωθούν». «Υπάρχουν εκεί περισσότερα από 30», είπε.

Ουκρανός διοικητής του τάγματος Αζόφ που υπερασπίζεται τη χαλυβουργία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, πως οι Ρώσοι εξαπέλυσαν «ισχυρή επίθεση» στις εγκαταστάσεις, όμως το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα την πληροφορία αυτή.

«Η διαταγή δόθηκε δημοσίως (στις 21 Απριλίου) από τον ανώτατο διοικητή (Βλαντίμιρ Πούτιν) να ματαιωθεί κάθε επίθεση. Δεν υπάρχει επίθεση» αυτή τη στιγμή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι δυνάμεις της Μόσχας πολιορκούν την εγκατάσταση και δεν επεμβαίνουν παρά μόνο για να «εξαλείψουν πολύ γρήγορα τις απόπειρες» Ουκρανών μαχητών να φθάσουν σε «θέσεις βολής».





