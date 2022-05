Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης: “Συγγνώμη” και... 5 ευρώ είσοδο με τη Λαμία

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ απολογήθηκε δημόσια για την συντριβή με 5-1 από τον Ιωνικό. Η ανακοίνωση.

Η ΠΑΕ Απολλων Σμύρνης απολογήθηκε δημόσια στον κόσμο της ομάδας για τη βαριά ήττα (5-1) από τον Ιωνικό, την περασμένη Δευτέρα (2/5). Μια ήττα που τη χαρακτήρισε «πιθανότατα καταστροφική» αφού περιόρισε τις ελπίδες της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» για αποφυγή του υποβιβασμού.

Για να παραμείνει «ζωντανή» η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τη Λαμία το Σάββατο (7/5) στη Ριζούπολη και χρειάζεται δίπλα της τους φιλάθλους της. Γι΄αυτό και η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να ορίσει γενική είσοδο 5 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης νιώθει την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους πιστούς φιλάθλους της ομάδας για τη ντροπιαστική -και πιθανότατα- καταστροφική ήττα στο γήπεδο της Νεάπολης από τον Ιωνικό.

Ο κόσμος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» να είναι σίγουρος ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες όπου και όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή για αυτόν τον εξευτελισμό. Ωστόσο, το Σάββατο (7/5/2022) για την τιμή και την ιστορία του, ο Απόλλων Σμύρνης δίνει τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του στα play out της Super League Interwetten, όπου όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει την ευκαιρία να ξεπλύνει την ντροπή της προηγούμενης αγωνιστικής με μία νίκη, που θα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό τρίποντο για όλους τους Απολλωνιστές. Αυτή η νίκη, ανεξάρτητα με το τι θα επακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα από... άλλους για λογαριασμό... άλλων, θα αποδείξει στο πανελλήνιο την αυθεντικότητα και ανεξαρτησία του Απόλλωνα Σμύρνης στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και σε αυτή την προσπάθεια όσοι αγαπούν πραγματικά τον Απόλλωνα Σμύρνης θα πρέπει να βρεθούν στις εξέδρες της Ριζούπολης για να φωνάξουν κόσμια και με ευπρέπεια υπέρ της ομάδας μας. Για αυτό και η διοίκηση, θέλοντας να διευκολύνει τον κόσμο, θέτει στο ματς με τη Λαμία γενική είσοδο εισιτηρίου στα 5 ευρώ. Δεν πρόκειται να διατεθούν εισιτήρια σε φίλους της Λαμίας, τους οποίους καλούμε να μην έρθουν στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας».

