Madrid Open - Τσιτσιπάς: νίκη σε 69 λεπτά

Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή, μετά την εύκολη πρεμιέρα που είχε στο τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έδωσε δικαιώματα στην πρεμιέρα του στο Mutua Madrid Open, νίκησε σχετικά άνετα τον Λούκας Πούιγ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η νίκη του Έλληνα πρωταθλητή στην Caja Magica σημειώθηκε ύστερα από μόλις 69 λεπτά αγώνα.

O «Στεφ» παραχώρησε μόλις επτά γκέιμ σε δύο σετ, κατακτώντας το πρώτο με 6-3 και το δεύτερο με 6-4 απέναντι στον Γάλλο τενίστα.

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που με τη σειρά του είχε αποκλείσει νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

