Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι προσφυγικές ροές προς την ΕΕ (χάρτες)

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού της Ευρωπαικής Συνοριοφυλακής - FRONTEX.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε 5.644.775 ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία προς χώρες τις Ευρωπαικής Ένωσης από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού της Ευρωπαικής Συνοριοφυλακής - FRONTEX. ανάγκασε 5.644.775 ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία προς χώρες τιςαπό τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού της Ευρωπαικής Συνοριοφυλακής -

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μεγαλύτερη ροή προσφύγων, 3.131.297 άτομα, κινήθηκε προς την Πολωνία ενώ τα σύνορα με τη Ρουμανία πέρασαν 1.044.764 άνθρωποι.



Ανάμεσα στους Ουκρανούς που μετακινήθηκαν αναγκαστικά, υπήρχαν και 722 πολίτες τρίτων χωρών ( Αρμενία, Αζερμπαιτζάν, Ουζμπεκιστάν κ.α) οι οποίοι εγκατέλειψαν την εμπόλεμη χώρα και προωθήθηκαν με πτήσεις τσάρτερ στις πατρίδες τους.

Επίσης, 520 στελέχη του Frontex βρίσκονται διακσορπισμένα στα ευρωπαικά σύνορα από την Φινλανδία ως την Ρουμανία για να βοηθήσουν τις προσφυγικές ροές με 362 αξιωματικούς να βρίσκονται στα σύνορα Ε.Ε Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Πέμπτης, με ανακοίνωση του, «Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (04/05/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 273 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 50 ανήλικοι. Αναλυτικά: Από τον Προμαχώνα: 130

Από Ευζώνους: 12

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 52

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 69, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 7 και στα λοιπά αεροδρόμια 3. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 24.929 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 6.729 ανήλικοι».