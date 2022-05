Οικονομία

Ρεύμα - Επιτροπή Ανταγωνισμού: έλεγχοι για αισχροκέρδεια και καρτέλ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι έγιναν την Πέμπτη από επιθεωρητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε εταιρείας χονδρική και λιανικής διάθεσης ρεύματος

Του Νίκου Ρογκάκου

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ερευνών που άνοιξε το Δεκέμβριο του 2021 στον κλάδο ενέργειας, διενήργησε την 5/5/2022 αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011 και 101/102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η ΕΑ είναι αρμόδια για την αποτελεσματική expost εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας. Σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι επιφορτισμένη με τον exante έλεγχο του ανταγωνισμού στον κλάδο, η ΕΑ παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις τιμών που σημειώνονται διεθνώς, καθόσον οι αυξήσεις αυτές δύνανται να έχουν επιπτώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Έχει δε συστήσει ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από στελέχη της σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής, όπως το Cambridge University, το University of East Anglia, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την στενή παρακολούθηση της αγοράς.

