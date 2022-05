Οικονομία

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Πως θα “φρενάρουν” οι υψηλές χρεώσεις

Οι τελευταίες πληροφορίες για το μείγμα μέτρων, με το οποιο η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να μειώσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στοπ στις εφιαλτικές χρεώσεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θέλει να βάλει η κυβέρνηση με τη νέα παρέμβαση που προετοιμάζεται για να τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το σχήμα θα καταφέρει να δώσει σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που με δυσκολία ανταπεξέρχονται σε τέτοια υπέρογκα ποσά, ωστόσο το μέγεθος του κύματος της ακρίβειας είναι τέτοιο που είναι αδύνατο οι λογαριασμοί να επιστρέψουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την ενεργειακή κρίση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα χρησιμοποιεί ένα μικτό σύστημα με επιβολή πλαφόν στη χονδρική, ενώ θα υπάρχουν επιμέρους «κόφτες» με συμπληρωματική επιδότηση των λογαριασμών ανάλογα με την κατηγορία ηλεκτροπαραγωγής (φυσικό αέριο, λιγνίτης, ΑΠΕ).

Η παρέμβαση θα είναι καθολική, ωστόσο θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Σημαντικό σημείο είναι ότι θα ενσωματωθεί ένα είδος αναδρομικότητας στην παρέμβαση αφού με κόστος κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ στην πρώτη της φάση θα καλύπτει την περίοδο έως το τέλος του 2022, ενώ αν δεν εκτονωθεί η ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να επεκτείνει το σύστημα και στο 2023.

Μέχρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση έχει «κρατήσει» 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό μετά και την αναθεώρηση του στόχου για το φετινό πρωτογενές έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ από 1,4%. Τα 2,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους που χρειάζονται για το πρόγραμμα θα καλυφθούν αφού στο 1 δισ. ευρώ που έχει στην άκρη η κυβέρνηση θα προστεθούν κεφάλαια της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης το οποίο μέχρι σήμερα καλύπτει τις μηνιαίες επιδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι μέτρα συνολικού ύψους 4,336 δισ. ευρώ για το 2022 έναντι μόλις 991 εκατ. ευρώ το 2021 ( από 0,5% του ΑΕΠ σε 2,2% του ΑΕΠ) για την αντιμετώπιση των πιέσεων από την ενεργειακή ακρίβεια και τον πληθωρισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενσωματώνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν πριν από λίγες ημέρες.

Το μεγαλύτερο μέρος (3,614 δισ. ευρώ) απορροφάται από τις επιδοτήσεις για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, οι ενισχύσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά αγγίζουν τα 324 εκατ. ευρώ, ακολούθως οι επιδοτήσεις που δίνονται για την αγορά καυσίμων φτάνουν τα 130 εκατ. ευρώ και τέλος για την επιδότηση θέρμανσης δίνονται επιπλέον 90 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει θετική επίδραση και στον πληθωρισμό μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη νέα παρέμβαση, καθώς το κόστος της ενέργειας πυροδοτεί ανατιμήσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει άλμα του πληθωρισμού τον Απρίλιο πάνω από το 10% την ερχόμενη Τρίτη.

Εάν το εθνικό σχέδιο για τη μείωση του κόστους της ενέργειας καταφέρει να περάσει καταλυτικά στους λογαριασμούς, διαμορφώνονται οι συνθήκες να υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών από το καλοκαίρι και μετά. Αυτό θα γίνει υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης ουσιαστικής εποπτείας της αγοράς για το «χτύπημα» κερδοσκοπικών φαινομένων. Παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος να μην είναι αρκετά, καθώς η κατάσταση στην οικονομική σκακιέρα αλλάζει διαρκώς.

