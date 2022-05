Πολιτική

Ρεύμα: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης την Πέμπτη

Πότε θα γιννουν οι ανακοινώσεις απο τον Πρωθυπουργό. Τι πρόκειται να περιλαμβάνει η νέα δέσμη μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο το Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού, σήμερα στις 19.00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ανακοινώσεις για το ζήτημα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αύριο Παρασκευή, στις 8.30 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα γίνει εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνο Πετραλιά και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Την παρουσίαση θα συντονίσει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Ρεύμα - Νέα μέτρα: επιδοτήσεις και αναδρομική στήριξη

Με ένα πλούσιο πακέτο μέτρων που θα υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των τελευταίων μηνών από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η αρχή θα γίνει σήμερα με την ανακοίνωση των μέτρων από τον πρωθυπουργό, τα οποία θα εξειδικευθούν την Παρασκευή από τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Συνέχιση επιδοτήσεων Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των οικιακών καταναλωτών, οι οποίες θα ισχύσουν και για καταναλώσεις άνω των 300 kWh τον μήνα. Επίσης, η στήριξη θα είναι οριζόντια και θα αφορά σε όλα τα νοικοκυριά και όχι μόνο στις παροχές κύριας κατοικίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα αρμόδια υπουργεία έχουν ετοιμάσει και ένα πακέτο αναδρομικής στήριξης των οικιακών καταναλωτών, προκειμένου να απορροφηθεί μέρος της αύξησης στο κόστος ηλεκτρισμού για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστεί και η επιδότηση των επιχειρήσεων, σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα στα οποία διαμορφώθηκε τον Απρίλιο (130 ευρώ/MWh). Για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 35 kVA και τα αρτοποιεία θα υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση, η οποία θα είναι επίσης χαμηλότερη από τα 100 ευρώ/MWh που δόθηκε τον περασμένο μήνα.

Δεύτερο εξάμηνο

Όπως θα ανακοινώσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, το δεύτερο μισό του 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σχήμα στήριξης για οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, με στόχο την αποτελεσματική αντιστάθμιση των μεγάλων επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Το νέο πακέτο στήριξης θα προβλέπει τη συνέχιση των επιδοτήσεων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τη φορολόγηση των λεγόμενων ουρανοκατέβατων κερδών των ηλεκτροπαραγωγών και την επιβολή ανώτατου ορίου αποζημίωσης των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά.

Ο στόχος είναι το κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να διαμορφωθεί μεσοσταθμικά σε περίπου 0,15 ευρώ/kWh και να επιστρέψουν ουσιαστικά οι τιμές στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2021.

Όπως τονίζουν αξιόπιστες πηγές για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του δεύτερου εξαμήνου του έτους θα εξαντληθούν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα χρειαστούν περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων πόρων θα προέλθει από τον προϋπολογισμό ενώ το υπόλοιπο από τη φορολόγηση σε ποσοστό 90% των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρισμού, αλλά και τα πλεονάσματα που θα έχουν οι ηλεκτροπαραγωγοί στη χονδρεμπορική αγορά εφεξής.

Η task force που έχει συσταθεί με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών έχει επίσης επεξεργαστεί και ένα σενάριο για τη συνέχιση του σχήματος στήριξης και για το πρώτο εξάμηνο του 2023, δηλαδή έως το τέλος της προγραμματισμένης λήξης της κυβερνητικής θητείας.

Εν τω μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία περνά στην αντεπίθεση, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα και στην σκληρή κριτική του για την ρήτρα αναπροσαρμογής, μέσω ενός βίντεο στο οποίο η συμπολίτευση υποστηρίζει πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ψεύδεται συνειδητά σε όσα λέει απευθυνόμενος στους πολίτες:

