Ηλεκτρικό ρεύμα: Με μικτό σύστημα η μείωση

Μπαράζ συσκέψεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Άμεσα αναμένονται οι ανακοινώσεις.



Του Νίκου Ρογκάκου

Μπαράζ συσκέψεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας για να βρεθεί η «φόρμουλα» που θα βάλει τέλος στα ισχυρά χτυπήματα δυο δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Το εθνικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι και οι ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Όπως όλα δείχνουν, το κτίσιμο του νέου σχεδίου είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι αρμόδιοι. Στο αρχικό σενάριο με τις παρεμβάσεις στη χονδεμπορική αγορά έχουν προστεθεί πληροφορίες για ένα μικτό σύστημα παρέμβασης τόσο στη χονδρική, με μιας μορφής πλαφόν, όσο και στη λιανική μέσα από ένα διαφοροποιημένο σχήμα επιδοτήσεων.

Παράλληλα υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που προτείνουν την επέκταση του σχήματος επιδοτήσεων που ισχύει σήμερα, έχοντας στο μυαλό τους ότι με την επιβολή πλαφόν θα εκτροχιαστούν οι ανάγκες πιστώσεων, σε σημείο όπου εάν η Ρωσία σταματήσει την παροχή φυσικού αερίου και οι τιμές απογειωθούν όπως έγινε «στιγμιαία» τους προηγούμενους μήνες όταν η αγορά βρισκόταν υπό τον φόβο γενικευμένου εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην επαναφορά των τιμών χρέωσης της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την κρίση και σε ελαφρώς αυξημένα για τις επιχειρήσεις.

Οι άνθρωποι της αγοράς σημειώνουν ότι πριν από την ενεργειακή κρίση, η μέση τιμή της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά ήταν στα 0.11-0,13 ευρώ και σήμερα εάν δεν είχαν εφαρμοστεί οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα βρίσκονταν στη ζώνη των 0,35-0,37 ευρώ. Με τις παρεμβάσεις, για τις πρώτες 300 επιδοτούμενες κιλοβατώρες κατανάλωσης – κυρίως στη ΔΕΗ όπου εκτός από την κρατική παρέμβαση επιστρατεύτηκαν και επιδοτήσεις από την εταιρεία ύψους 800 εκατ. ευρώ το 2021- η τιμή πέφτει στα 0,15 ευρώ. Ωστόσο, αναφορικά με τις υψηλότερες καταναλώσεις κυμαίνονται μεταξύ 0,21 και 0.27 ευρώ με πηγές της αγοράς να σημειώνουν ότι ανάλογα με τον τύπο του συμβολαίου καταγράφονται και χρεώσεις ιδιωτών στα 0,35 ευρώ.

Το αποτέλεσμα των μέτρων είναι να μην είναι ασήκωτο το βάρος για όσους έχουν συγκριτικά μικρές μηνιαίες καταναλώσεις αλλά και εξωφρενικές χρεώσεις με λογαριασμούς που είναι αδύνατο να πληρωθούν από τους καταναλωτές για μεγάλο μέρος της αγοράς.

Με αφορμή το Πάσχα, πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ήρθαν αντιμέτωποι με τη δυσαρέσκεια των πολιτών, η οποία μεγαλώνει και αυτό φαίνεται και μέσα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με την κυβέρνηση να γνωρίζει ότι εάν δεν βρεθεί άμεσα κάποια λύση για το πρόβλημα, τότε θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.

Οι πόροι που θα χρειάζονταν για να επαναφέρει η κυβέρνηση τα τιμολόγια του ρεύματος για όλους εκεί ακριβώς πού βρίσκονταν πριν από την ενεργειακή κρίση, θα έφταναν τα 12 δισ. ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να αντέξει ο προϋπολογισμός, χωρίς το κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο το οποίο δύσκολα θα δημιουργηθεί.

Οι συνέπειες από μία τόσο μεγάλη παρέμβαση θα ήταν απρόβλεπτες, την ώρα που η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου πλησιάζει πλέον το 3,5% και το ελληνικό ΥΠΟΙΚ μέσα από το Πρόγραμμα Σταθερότητας έχει θέσει στόχο επιστροφής σε ήπια πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 (1,1% του ΑΕΠ από πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ φέτος έναντι αρχικού στόχου για 1,4%).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια τις τελευταίες ημέρες αλλάζουν συνεχώς και αναφέρουν ότι η ετήσια παρέμβαση θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στα 5 δισ. ευρώ, με τον κρατικό προϋπολογισμό να εισφέρει ένα ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο και το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ από τα 3,6 δισ. ευρώ των ετήσιων προβλέψεων στο πρώτο εξάμηνο θα έχουν αναλωθεί τα 2,1 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η παρέμβαση που θα ανακοινώσει θα οδηγεί τους λογαριασμούς του ρεύματος για όλους στα επίπεδα που βρίσκονταν περίπου πριν από την κρίση.

