Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Παπαδόπουλος: η Πισπιρίγκου έχει πολλούς “εισαγγελείς” εναντίον της

Τι είπε για το αίτημα αποφυλάκισης της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου, την έρευνα για Μαλένα και Ίριδα, αλλά και τους τεχνικούς συμβούλους που έχει προσλάβει η 33χρονη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έχει προφυλακιστεί για την χορήγηση κεταμίνης στην κόρη της Τζωρτζίνα, που βρήκε φρικτό θάνατο.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, οι συνήγοροι της ετοιμάζουν κανονικά το αίτημα αποφυλάκισης της, διαδικασία που θα προχωρήσουν παράλληλα με την διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών θανάτου των άλλων δύο κοριτσιών της οικογένειας, της Μαλένας και της Ίριδας, για την οποία είπε πως η πλευρά της μητέρας τους δεν έχει κάποια ενημέρωση για την πρόοδο τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά από τεχνικούς συμβούλους – πραγματογνώμονες που έχει προσλάβει η πλευρά της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου και στην εισφορά πολύτιμων, όπως ανέφερε, στοιχείων για την υποστήριξη της κατηγορούμενης.

Ακόμη, ο συνήγορος της προφυλακισμένης 33χρονης, αναφέρθηκε στην προβολή του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης και την αναπαραγωγή όσων σχετίζονται με τους θανάτους των τριών κοριτσιών στα social media, λέγοντας πως «η προβολή του θέματος γίνεται με μια στάση απέναντι στην κατηγορούμενη. Πολλοί έχουν ήδη δηλώσει πεπεισμένοι για την ενοχή της. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει μια υπερβολή. Κάθε κατηγορούμενος στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει έναν Εισαγγελέα, έναν δημόσιο κατήγορο. Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει πολλούς περισσότερους».





