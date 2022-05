Κοινωνία

Λάρισα: Εργαζόμενη καταγγέλει ιδιοκτήτη καφέ ότι την ξυλοκόπησε ενώ είναι έγκυος

Το περιστατικό έγινε παρουσία θαμώνων. Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για το περιστατικό.

«Η εργοδοτική ανηθικότητα καλά κρατεί. Συνιδιοκτήτης επιχείρησης cafe στη Λάρισα επιτέθηκε σε εργαζόμενη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, επειδή τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν στην Επιθεώρηση Εργασίας για καθυστερήσεις στη μισθοδοσία της», όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ.

"Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό έγινε χθες 4/5/2022 το βράδυ όταν η 26χρονη, ενώ εργαζόταν, δέχτηκε σωματική βία από τον εργοδότη της, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος μπήκε στην καφετέρια, την άρπαξε βίαια από το χέρι, την έβγαλε στο πεζοδρόμιο, την εξύβρισε και την έσπρωξε. Το περιστατικό έγινε παρουσία θαμώνων. Ήδη η εργαζόμενη υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ η κατάσταση της υγείας της έχει ήδη κλονιστεί λόγω της διακινδύνευσης της εγκυμοσύνης.

Στη μηνυτήρια αναφορά μάλιστα, υπάρχει και κατάθεση εργαζόμενου σε άλλο κατάστημα - αυτόπτη μάρτυρα υπέρ της, ο οποίος είδε το βίαιο συμβάν.

Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου αλλά ακόμη δεν έχει συλληφθεί αν και η ταυτότητά του είναι γνωστή.

Η ΓΣΕΕ φέρνει στη δημοσιότητα αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου για μία ακόμα φορά να καταγγείλει αυτές τις απαράδεκτες και απάνθρωπες πρακτικές που ακολουθεί μερίδα εργοδοτών.

Ζητάμε την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών για τη σύλληψη του εργοδότη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και την προστασία της εργαζόμενης.

Ζητάμε για μία ακόμα φορά τη δημόσια καταδίκη και την άμεση λήψη μέτρων για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, τα οποία δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο επικρατούν συνθήκες ατιμωρησίας των υπαιτίων.

Τέτοια περιστατικά αποτελούν δυσφήμιση όχι μόνο για τους κλάδους, όπου εκδηλώνονται συχνότερα, και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας, βυθίζοντάς την στην ανοχή της εξαθλίωσης.

Οι ελλείψεις προσωπικού που εντοπίζονται σε κλάδους αιχμής μπορούν να βρουν εύκολα απαντήσεις και σε τέτοιου είδους εργοδοτικές συμπεριφορές.

Η ΓΣΕΕ ζητά από γυναίκες εργαζόμενες, αλλά και από τους άνδρες εργαζόμενους που γίνονται θύματα παρενόχλησης και βίας στην εργασία τους να απευθύνονται στα σωματεία τους για την υποστήριξή τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Τα συνδικάτα έχουμε υποχρέωση έμπρακτης και απρόσκοπτης παρέμβασής μας, τόσο για την προστασία των θυμάτων, όσο και για τη σύμπραξή μας στην πρόληψη των πράξεων βίας.

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει ότι το isotita@gsee.gr και οι Δομές δωρεάν πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ www.kepea.gr , Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/) είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία".

