“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Ο μεγάλος τελικός το Σάββατο

Η ώρα της τελικής κρίσης για τους 12 φιναλίστ που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Η ώρα του Μεγάλου Τελικού έφτασε! Λάβετε θέσεις για ένα μοναδικό θέαμα!

Το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 7 Μαΐου στις 20:00, υποδέχεται τους 12 εντυπωσιακούς φιναλίστ που, μέσα από μία εντυπωσιακή διαδρομή, κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό. Εκεί, θα ανεβάσουν στη σκηνή του σόου ένα τελευταίο act, με σκοπό να αποδείξουν στο τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα, αλλά και ο Νικόλας Ράπτης μαζί με τον Σταύρο Σβήγκο θα απολαύσουν τους 12 κορυφαίους του φετινού διαγωνισμού, οι οποίοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διεκδικήσουν live τη θετική ψήφο των τηλεθεατών. Η ψηφοφορία, όπως πάντα, θα είναι ηλεκτρονική (https://www.antenna.gr/GGTvote) και θα ξεκινήσει με την έναρξη του Μεγάλου Τελικού, ενώ θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τη λήξη του σόου με την ανακοίνωση του Μεγάλου Νικητή.

Το Σάββατο 7 Μαΐου στις 20.00, στον Μεγάλο Τελικό, θα αφεθούμε στη μαγεία και το ταλέντο των: Kings Don't Care, Christian Wedoy & Melanie Simic, Ευφραιμίας Χαλιλοπούλου, Δημήτρη Τσίγγου, Κωνσταντίνου Τσαμαδού, Kseniia Kochenkova, First Bollywood Dance Academy Greece, Gennady Papizh, Μαριλένης Κουντούρη & Αλέξανδρου Παπανδρέου, SKT Street Workout, Les Felines και Body control crew.

Το Σάββατο 7 Μαΐου θα έχει εντυπωσιακά act, πολλή φαντασία, μεγάλη αγωνία, αλλά και έντονες συγκινήσεις. Το Σάββατο 7 Μαΐου θα έχει τον Τελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» στον ΑΝΤ1, στις 20:00.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

SeniorProducer: Βασίλης Κοτρωνάρος

Showrunner: Περικλής Ασπρούλιας

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Βοηθός Σκηνοθέτις: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

Αρχισυνταξία: Νίκος Νάνος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

