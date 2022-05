Κόσμος

Τσαβούσογλου: Ελλάδα, ΕΕ και Frontex ευθύνονται για θανάτους μεταναστών στη θάλασσα

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για απάνθρωπες τακτικές και «για φουσκωτά που τρυπήθηκαν στη μέση της θάλασσας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατηγόρησε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Frontex, για θανάτους προσφύγων και μεταναστών στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Σε δηλώσεις του κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον ΥΠΕΞ της Λιβερίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από την Τουρκία για το θέμα των μεταναστών, προσθέτοντας ότι χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό της FRONTEX για το 2020.

Ένας μέρος αυτού του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκε για τις απωθήσεις μεταναστών, είπε ο κ, Τσαβούσογλου και πρόσθεσε ότι «η Frontex συμμετείχε σε απάνθρωπες πρακτικές. Η μη έγκριση του προϋπολογισμού δεν αθωώνει τον Frontex. Έπειτα από αυτές τις απωθήσεις αποκαλύφθηκαν θάνατοι, υπήρχαν και άνθρωποι που πέθαναν στη θάλασσα γιατί τα φουσκωτά τους τρυπήθηκαν στη μέση της θάλασσας. Ευθύνη έχει και η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Η Ελλάδα ευθύνεται και για τους θανάτους. Εφόσον έγινε μπροστά στα μάτια τους, η Frontex και συνεπώς η ΕΕ έχουν επίσης ευθύνη. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

