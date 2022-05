Κοινωνία

Σύλληψη γιατρού για κατοχή ναρκωτικών σκευασμάτων

Σε έρευνες στα ιατρεία της, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες συσκευασίες από τι οποίες είχαν αφαιρεθεί και τα δύο μέρη της ταινίας γνησιότητας του Ε.Ο.Φ.

Στην σύλληψη μιας γιατρού προχώρησαν οι αρχές καθώς μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στα δυο ιατρεία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 92 συσκευασίες διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα οποία είχαν αφαιρεθεί και τα δύο μέρη της ταινίας γνησιότητας του Ε.Ο.Φ.

Οι έρευνες στα ιατρεία της συλληφθείσας έγιναν στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη συνταγογράφηση φαρμάκων και έκδοση ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων.

Εις βάρος της γιατρού σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή ναρκωτικών σκευασμάτων κατά παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ διερευνάται εάν τα κατασχεθέντα σκευάσματα είναι προϊόντα παράνομης ψευδούς συνταγογράφησης.

