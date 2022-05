Κοινωνία

Ποσειδώνος - Τροχαίο: Λεωφορείο καρφώθηκε σε κολώνα του τραμ (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου.

Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο έχασε τον έλεγχο για αδιευκρίνιστους λόγους και έπεσε στις κολώνα του τραμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή ωστόσο κάποιοι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες.

Την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα δεν περνούσε κάποιος συρμός του Τραμ από το σημείο.

Η ανακοίνωση από τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.

«Οι Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ενημερώνουν ότι σήμερα το πρωί στις 07.35 λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Β2 Αθήνα – Ελληνικό και ενώ ήταν επί της παραλιακής με κατεύθυνση τη Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Αλίμου, εξετράπη της πορείας του, προσπέρασε το κράσπεδο του οδοστρώματος και εισήλθε στις γραμμές του Τραμ προσκρούοντας σε κολόνα. Το λεωφορείο είναι από τα νεότερα οχήματα του Στόλου της Εταιρείας, η τεχνική του εικόνα βάσει των αρχείων της Ο.ΣΥ. είναι άριστη και διενεργείται έρευνα για τα αίτια της εκτροπής.

Από το συμβάν 6 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο τους επιβάτες επισκέπτεται και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της Ο.ΣΥ. Α.Ε.».

