Συντάξεις με fast track διαδικασία

Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία των fast track συντάξεων.

"Πράσινο φως" δόθηκε για τις συντάξεις με fast track διαδικασία, με την έκδοση της νέας εγκυκλίου. Στόχος είναι να μην υπάρχουν μέχρι τον Οκτώβριο εκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Τα σημεία κλειδιά της εγκυκλίου:

Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε χθες και ήδη δίνεται εντολή στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να σταματήσουν κάθε αλληλογραφία για την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να εκδώσουν άμεσα τις πράξεις απονομής σύνταξης, με βάση τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4921/2022) για τις «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1η Απριλίου 2022 και μετά, στο πλαίσιο της fast track διαδικασίας, εφόσον η οριστική πράξη δεν εκδοθεί μέσα σε ένα τρίμηνο, ορίζεται ρητά πως θα διακόπτεται κάθε αλληλογραφία για επαλήθευση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο αιτών και η σύνταξη θα βγαίνει με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα είτε στο αρχείο του ΕΦΚΑ είτε στον φάκελο που έχει υποβάλει ο αιτών.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει δηλωθεί χωρίς τεκμηρίωση, θα υπολογίζεται με βάση τις χαμηλότερες εισφορές, που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη αν πρόκειται για μισθωτό, ή στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αν πρόκειται για ασφαλισμένο επαγγελματία ή αγρότη.

Η επαλήθευση των στοιχείων και των δηλώσεων θα γίνει μετά την έκδοση των συντάξεων για όλες τις συντάξεις fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης.

Οι έλεγχοι για τις fast track συντάξεις πρέπει να γίνουν εντός τριετίας από την έκδοση της απόφασης και αποκλείονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι για τις συντάξεις εμπιστοσύνης οφείλουν να γίνουν εντός 5ετίας από την έκδοση της πράξης και αποκλείονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 10ετίας.

Ενέργειες για έκδοση συντάξεων εμπιστοσύνης

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ έως και το τέλος Μαρτίου, οι υπάλληλοι καλούνται να εκδώσουν πράξεις απονομής σύνταξης ή απορριπτικές αποφάσεις με βάση τα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που τηρούνται στον ΕΦΚΑ καθώς και τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά.

Μάλιστα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι η διαδικασία για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 θα γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Ενέργειες για την έκδοση συντάξεων fast track

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2022 και μετά, εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης (η προθεσμία ξεκινά λίγο αργότερα, όταν ο αιτών έχει οφειλές ή απαιτείται να τεκμηριώσει και ποσοστό αναπηρίας για να λάβει σύνταξη), εφαρμόζεται μια διαδικασία fast track. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μετά την πάροδο του τριμήνου, διακόπτεται και πάλι η αλληλογραφία για επαλήθευση των στοιχείων και η απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική) εκδίδεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση τριμήνου για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από την 1η Απριλίου 2022 και μετά.

Οι υπάλληλοι-εισηγητές, θα ελέγχουν αν στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης έχουν υποβληθεί ή αναρτηθεί τα δικαιολογητικά (για τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης) εντός 15 ημερών. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός αυτής της προθεσμίας, δεν αναγνωρίζεται ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης. Και σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα μετά την 1η Ιουλίου 2022.

Καθώς ο πραγματικός έλεγχος θα διενεργείται σε βάθος 5-10 ετών, η εγκύκλιος ορίζει ότι εάν ο ασφαλισμένος δεν τηρεί τα αποδεικτικά του επιπλέον χρόνου ασφάλισης, η τελική σύνταξη θα μειώνεται αναλόγως ή ακόμη και θα ανακαλείται.

