Κωστόπουλος - Αθανασοοπούλου: έξαλλος ο Χατζάκης στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για τις καταγγελίες στον καλλιτεχνικό κόσμο και τις προεκτάσεις του και τι ζήτησε για το #MeToo. Τι λέει ο Κώστας Αρζόγλου για τον Κώστα Κωστόπουλο.

Ο Σωτήρης Χατζάκης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή όσα ακολούθησαν την καταγγελία της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου πως την βίασε προ πολλών ετών ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος, ο οποίος σε συνέχεια της καταγγελίας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», στην οποία εργαζόταν.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά, τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης ενός είδους προστασίας των καλλιτεχνών που βρίσκονται στην δίνη καταγγελιών που δεν μπορούν εύκολα να αποδειχθούν, λόγω της παρόδου του χρόνου ή και της έλλειψης άλλων στοιχείων, πέραν των προσωπικών μαρτυριών, είναι δηλαδή υποθέσεις χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, αλλά «κοστίζουν», όπως είπε, σε όσους βρίσκονται στην δίνη των εν λόγω υποθέσεων, μέχρι να τελεδικήσουν στην Δικαιοσύνη.

Ο Σωτήρης Χατζάκης, εμφανώς διακείμενος θετικά υπέρ του Κώστα Κωστόπουλου για την εν λόγω υπόθεση, αφού είπε, εμμέσως πλην σαφής, πως δεν μπορεί να υπάρχουν «κυρώσεις» στην προσωπική και επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου για τέτοιου είδους καταγγελίες, που στερούνται αποδεικτικών μέσων, έστειλε ένα μήνυμα προς τις γυναίκες συναδέλφους του, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως «Το #MeToo δεν είναι άρθρο του Συντάγματος. Είναι ένα εκπληκτικό κίνημα που πρέπει να προστατευθεί και τα κορίτσια πρέπει να το προστατεύσουν και να το θεσμοθετήσουν μαζί με την Δικαιοσύνη και τους δημοσιογράφους».

Καλεσμένος, σε παράλληλη σύνδεση στην εκπομπή ήταν ο Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος είπε πως δεν γνωρίζει την καταγγέλλουσα, αλλά γνωρίζει καλά και από χρόνια τον Κώστα Κωστόπουλο, με τον οποίο έχουν κάνει παρέα και οικογενειακώς, όταν ο γιός του Κώστα Αρζόγλου ήταν μικρότερος.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

