Ηλεία: στο εδώλιο για τον βιασμό της ανηψιάς του

Στιγμές φρίκης βίωνε επί τρία χρόνια η ανήλικη τότε κοπέλα στα χέρια του θείου της.

Την απόλυτη φρίκη βίωνε στα χέρια του θείου της και του αδερφού της, μία νεαρή κοπέλα στην Ηλεία, πιο συγκεκριμένα από χωριό του Δήμου Ήλιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Πατρίς", ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες ο θείος της 19χρονης που κατηγορείται ότι μαζί με τον αδελφό της, την βίαζαν επί τρία συναπτά έτη σε χωριό του Δήμου Ήλιδας.

Για τρια ολόκληρα χρόνια, ήταν θύμα βιασμού από τους δύο άνδρες, υπόθεση που ξαναζωντάνεψε στο ΜΟΔ Πάτρας με τον θείο της κοπέλας να κάθεται την Παρασκευή στο εδώλιο με τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και της αποπλάνησης ενώ ο αδελφός της θα δικαστεί στις 16/5 στο Ανηλίκων

Το δράμα που αποκάλυψε πως ζούσε το κορίτσι από τα 13 έως τα 16 του χρόνια, όταν και βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για όσα βίωνε είχε συγκλονίσει όλη την κοινωνία της Ηλείας. Όταν η κοπέλα είχε κληθεί από την εισαγγελέα Αμαλιάδας είχε επιμείνει στην πρώτη της κατάθεση, ότι δηλαδή είχε πέσει θύμα βιασμού από τον ίδιο της τον θείο και τον ανήλικο επίσης τότε αδελφό της για τρία περίπου χρόνια.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στα 16 της χρόνια η κοπέλα έφυγε από το σπίτι και διέμενε με τον δεσμό της σε άλλο χωριό. Ο πατέρας της 16χρονης ήθελε να επιστρέψει η κόρη του πίσω στην οικογενειακή εστία και απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας καταγγέλλοντας τη φυγή της 16χρονης με τον 20χρονο φίλο της.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν και από την πρώτη επαφή μαζί της αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η 19χρονη σήμερα κοπέλα δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι και ήταν φανερό ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα.

Οι αστυνομικοί την προσέγγισαν και η κοπέλα άρχισε να αισθάνεται ασφαλής και τότε τους αποκάλυψε ότι ο λόγος που δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι ήταν γιατί είχε πέσει θύμα βιασμού κατ’ επανάληψη, τόσο από τον ίδιο της τον αδελφό όσο και από τον θείο της.

Οι αστυνομικοί μετά τις καταγγελίες της κοπέλας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του αδελφού και του θείου της κοπέλας για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

