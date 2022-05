Ηλεία

Αμαλιάδα: Σκότωσε κουτάβια με χαρτοκοπτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί άλλη μία κτηνωδία σε ανυπεράσπιστα κουτάβια.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί άλλη μία κτηνωδία που αποικαλύφθηκε στον νομό Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη σελίδα των εθελοντών Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας – Φιλοζωική Ένωση Αμαλιάδας έγινε γνωστό, πως κάτοικος Καβασίλων, σκότωσε με χορτοκοπτικό μηχάνημα, εννιά κουτάβια. Σύμφωνα με την ίδια δημοσίευση, η φριχτή αυτή πράξη, έχει καταγγελθεί στην αστυνομία, και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Μάλιστα ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τα κουτάβια παραδέχθηκε το γεγονός στην αστυνομία, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν τα είδε και ότι ήταν ατύχημα.

Στα κοινωνικά δίκτυα έχε ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων για την αποτρόπαια αυτή πράξη και οι αντιδράσεις είναι πολλές.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Νεκρή φάλαινα ζιφιός - Είχε καταπιεί πλαστικά (εικόνες)

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα

Ο Ιτούδης στην Φενερμπαχτσέ