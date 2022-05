Παράξενα

Αιδηψός: Δελέασε με φαγητό γάτα και την κλώτσησε στη θάλασσα (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το σκληρό βίντεο που αναρτήθηκε από τον ίδιο τον δράστη στα social media. Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για την κακοποίηση του ζώου.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα και με τον διοικητή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομικό Διευθυντή Βασίλη Παπακώστα ζητώντας να βρεθεί ο δράστης που κλώτσησε γατάκι για να πέσει στη θάλασσα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα γίνουν όσα προβλέπει ο νόμος για την προστασία των ζώων.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασανισμός ζώου αποτελεί κακούργημα και επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη.

Το βίντεο τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται από φιλοζωικές ομάδες και σύμφωνα με αναφορές φέρεται να έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αφού το βίντεο δημοσιεύθηκε στο προφίλ του δράστη ο οποίος θέλησε να μοιραστεί την φρικαλέα πράξη του και με τους ακολούθους του.

Το επίμαχο βίντεο από το περιστατικό:

Ειδήσεις σήμερα:

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Εθνική Οδός - Τροχαίο: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στην ΛΕΑ

Ενδοσχολική βία: Οι αιτίες, οι μορφές και ο... ρόλος της πανδημίας