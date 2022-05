Life

“Πύρινη Οργή”: στους κινηματογράφους από 12 Μαΐου (εικόνες)

Το κλασικό θρίλερ του Στίβεν Κιγνκ, σε μια καινούρια διασκευή, κάνει πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες και είναι σίγουρο πως θα μας καθηλώσει.

Μια νέα διασκευή του κλασικού θρίλερ του Στίβεν Κινγκ, από τους παραγωγούς της ταινίας Ο Αόρατος Άνθρωπος, με ένα κορίτσι το οποίο διαθέτει εξαιρετικές πυροκινητικές δυνάμεις και αγωνίζεται να προστατεύσει την οικογένειά της και τον εαυτό της, από τις απειλητικές δυνάμεις που επιδιώκουν να την συλλάβουν και να την ελέγξουν.

Για περισσότερο από δέκα χρόνια οι γονείς της, ο Άντι (ο Ζακ Έφρον του Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile και του The Greatest Showman) και η Βίκυ (η Σίντνεϊ Λέμον του Fear the Walking Dead και του Succession) ζουν μια διαρκή καταδίωξη, απελπισμένοι να κρύψουν την κόρη τους, Τσάρλι (η Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ από το American μαζικής καταστροφής.

Ο Άντι έχει διδάξει την Τσάρλι διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκτονώνει τη δύναμή της, η οποία προκαλείται από θυμό ή από πόνο. Αλλά καθώς η Τσάρλι γίνεται έντεκα χρονών, ο έλεγχος της φωτιάς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Ύστερα από ένα περιστατικό που αποκαλύπτει την τοποθεσία που κρύβεται η οικογένεια, ένας μυστηριώδης πράκτορας αναλαμβάνει την αποστολή να κυνηγήσει την οικογένεια και να παγιδεύσει την Τσάρλι μια για πάντα. Η Τσάρλι όμως έχει διαφορετικά σχέδια.

Σκηνοθετεί ο Κιθ Τόμας (The Vigil) από ένα σενάριο του Σκοτ Τιμς (Halloween Kills) που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ.

Ο Ζακ Έφρον, σε έναν από τους πιο αγωνιώδεις ρόλους της καριέρας του, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κέρτγουντ Σμιθ (Amityville: The Awakening, Hitchcock), Τζον Μπίζλι (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) και Γκλόρια Ρούμπεν (Lincoln, Mr. Robot).

Τη μουσική υπογράφει ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ (Halloween, Christine, The Fog) και οι συνθέτες του Halloween, Κόντι Κάρπεντερ και Ντάνιελ Ντέιβις.

Παραγωγός είναι ο Τζέισον Μπλουμ (Η Νύχτα Με Τις Μάσκες, Ο Αόρατος Άνθρωπος) για λογαριασμό της Blumhouse και ο βραβευμένος με Oscar® Ακίβα Γκόλντσμαν (I Am Legend, Constantine) για λογαριασμό της Weed Road Pictures.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η φλόγα της έμπνευσης

Το κλασικό μπεστ σέλερ του Στίβεν Κινγκ, Firestarter, που εκδόθηκε το 1980, είναι διάσημο για την πολύπλοκη ιστορία του, η οποία ακολουθεί ένα νεαρό κορίτσι με εξαιρετικές δυνάμεις που διαφεύγει από μια κυβερνητική υπηρεσία που θέλει να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της ως όπλα.

Το μυθιστόρημα μετατράπηκε σε κινηματογραφική ταινία για πρώτη φορά το 1984 με πρωταγωνίστρια τη νεαρή τότε Ντρου Μπάριμορ. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, ήρθε η ιδέα της νέας διασκευής με όρους του 21ου αιώνα στους παραγωγούς Τζέισον Μπλουμ και ο Ακίβα Γκόλντσμαν, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες Paranormal Activity.

Οι δυο τους αισθάνθηκαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το ξαναζωντανέψουν. «Υπάρχει μια νέα γενιά οπαδών ταινιών τρόμου που ίσως έχουν ακούσει για την πρώτη ταινία, αλλά δεν την έχουν δει», λέει ο Μπλουμ. «Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε την ιστορία λίγο πιο σύγχρονη και να ανακαλύψουμε νέα πρόσωπα».

Για τον Γκόλντσμαν, η ευκαιρία να επανεξετάσει αυτό το έργο του Κινγκ φάνηκε ιδανική. «Είναι τόσο σημαντική λογοτεχνική φιγούρα και συνεισφέρει στη φαντασία μου όσο κανείς άλλος. Για μένα, είναι ένας ήρωας της πραγματικής ζωής. Βρήκα μια αλήθεια και μια παρηγοριά στην άποψή του για τον κόσμο όταν ήμουν αρκετά νέος. Αυτό μπορεί να ακούγεται οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς για τι γράφει, αλλά υπήρχε κάτι που καταλάβαινα και λαχταρούσα στη μαγεία που έβλεπε πίσω από τον κόσμο» δήλωσε ο ίδιος για τον μεγάλο συγγραφέα τρόμου.

Η εκπόνηση του σεναρίου ήταν μια αποστολή του Σκοτ Τιμς, ο οποίος συνεργάστηκε πιο πρόσφατα με την ομάδα της Blumhouse στο Halloween Kills, ενώ συνεργάζεται με την εταιρεία παραγωγής εδώ και πολλά χρόνια. Στο μυθιστόρημα του Κινγκ είδε την ευκαιρία το απίστευτα υψηλό διακύβευμα για το κορίτσι και τους φόβους, τις ανησυχίες και την αποφασιστικότητα των γονιών της να την προστατεύσουν με κάθε κόστος. «Ένα από τα δώρα που πήραμε κάνοντας αυτή την ταινία είναι ότι είχε ήδη υπάρξει μια αρκετά πιστή κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας», λέει ο Τιμς. «Αυτό μας έδωσε μεγάλη ελευθερία να δοκιμάσουμε μια νέα προσέγγιση. Για μένα, αυτό σήμαινε να την κάνουμε προσωπική. Αυτή είναι μια ιστορία για τους κινδύνους του να είσαι γονιός. Έχω δύο κόρες, οπότε συνδέθηκα βαθιά με αυτή την πτυχή του βιβλίου και χρησιμοποίησα πολλές από τις δικές μου εμπειρίες στη διαμόρφωση της ιστορίας».

Μόλις είχαν ένα προσχέδιο του σεναρίου, οι δημιουργοί της ταινίας αναζήτησαν έναν σκηνοθέτη που θα μπορούσε να συλλάβει τόσο το μυστήριο και τον τρόμο της ιστορίας όσο και τον συναισθηματικό πυρήνα της. Και αφού είδαν την ταινία του Κιθ Τόμας, «The Vigil», ο Μπλουμ ανυπομονούσε να συνεργαστεί μαζί του. «Κάθισα με την ομάδα της Blumhouse και μιλήσαμε για διάφορα projects που είχα γράψει, και κάποια στιγμή, ο Τζέισον είπε: 'Ξέρω ποια είναι η επόμενη ταινία σου. Είναι το Firestarter'. Και φυσικά, ήξερα τον τίτλο και σκέφτηκα ότι ήταν μια φοβερή ιδέα. Έτσι, διάβασα το σενάριο στην πτήση για το σπίτι και όταν προσγειώθηκα, ήξερα ότι ήθελα να το κάνω».

Ο Γκόλντσμαν ήταν σίγουρος ότι ο Τόμας θα ταίριαζε απόλυτα. «Ο Κιθ έχει αυτόν τον εξαιρετικό συνδυασμό νατουραλισμού και αίσθησης του τρόμου, και είναι δύσκολο να συνδυάσεις αυτά τα δύο πράγματα», λέει χαρακτηριστικά. «Και κάτι που η ομάδα της Blumhouse κάνει υπέροχα είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η φυσικότητα και ο τρόμος πρέπει να συμβαδίζουν».

«Κάτι που ο Στίβεν Κινγκ κάνει μοναδικά είναι ότι μας προκαλεί την παιδική φαντασία. Και παρόλο που οι κανόνες του μπορεί να μην ακολουθούν τους συμβατικούς κανόνες των ορίων μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, ακολουθούν κάποιο μοτίβο που αναγνωρίζουμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα που διερευνά η ιστορία είναι το πώς διαχειριζόμαστε τα τραύματά μας» αναφέρει ο Τόμας ο οποίος ελπίζει ότι αυτό που παρέδωσε στην οθόνη είναι πιστό στο μυθιστόρημα και αναδεικνύει το βάθος και το εύρος των αφηγηματικών ικανοτήτων του Κινγκ, οι οποίες υπερβαίνουν το είδος. Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Σε αυτή την ιστορία δεν έχουμε φαντάσματα ή τέρατα, οπότε ήταν σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες που ανέπτυξε ο Κινγκ και να τους κάνουμε να μοιάζουν προσγειωμένοι και ρεαλιστικοί, αλλά και εντυπωσιακοί και τρομακτικοί».

“Πύρινη Οργή” (FIRESTARTER)

Είδος Θρίλερ

Σκηνοθεσία Κιθ Τόμας

Σενάριο Σκοτ Τιμς, από το ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ

Παραγωγοί Τζέισον Μπλουμ, Ακίβα Γκόλντσμαν

Executive Producers Ράιαν Τούρεκ, Γκρέγκορι Λεσάνς, Σκοτ Τιμς, Μάρθα Ντε Λαουρέντις, Τζέι Ντι Λιφσιτζ, Ραφάελ Μαργκίλ

Πρωταγωνιστούν Ζακ Έφρον, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ, Σίντνεϊ Λέμον, Κέρτγουντ Σμιθ και Τζον Μπίζλι, μαζί με τους Μάικλ Γκρέιαϊζ και Γκλόρια Ρούμπεν

ΑΠΟ 12 ΜΑΪΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TULIP: www.tulip-entertainment.gr





