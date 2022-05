Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: Αναχώρησε τρίτο λεωφορείο με αμάχους

Νωρίτερα, άλλοι 25 άμαχοι - μεταξύ των οποίων ήταν παιδιά - μεταφέρθηκαν με δύο λεωφορεία από το Αζοφστάλ σε ένα κέντρο υποδοχής στην πόλη Μπεζιμένε, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Ένα τρίτο λεωφορείο, που μετέφερε 23 πολίτες, αναχώρησε σήμερα από την χαλυβουργία Azovstal στη Μαριούπολη, η οποία πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο τον απεσταλμένο του ρωσικού πρακτορείου RIA στην περιοχή.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν κατηγορήσει σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία που είχε στόχο την απομάκρυνση πολλών αμάχων που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια των εγκαταστάσεων της βομβαρδισμένης χαλυβουργίας.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, 12 άμαχοι, μεταξύ των οποίων παιδιά, απομακρύνθηκαν με λεωφορείο από την χαλυβουργία Αζοφστάλ, τελευταίο θύλακα της ουκρανικής αντίστασης στην Μαριούπολη.

Την είδηση μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο τον απεσταλμένο του ρωσικού πρακτορείου RIA στην περιοχή.

