Ασφάλεια Αττικής: Έκτακτη μετακίνηση υψηλόβαθμων αξιωματικών

Με εντολή του Αρχηγού του Σώματος η μετακίνηση των τριών αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ..

Τρεις αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής μετακινούνται εκτάκτως με διαταγή του Αρχηγού του Σώματος αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα.

Πρόκειται για τον διοικητή και τον υποδιοικητή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, Κωνσταντίνο Χασιώτη και Θεόδωρο Θεοδώρου, αντίστοιχα, καθώς και τον διοικητή του Τμήματος Εκβιαστών, Νικόλαο Νταβαρίνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για την συγκεκριμένη απόφαση του Αρχηγού, ενώ πηγές του Αρχηγείου ανέφεραν ότι οι μετακινήσεις γίνονται για «υπηρεσιακούς λόγους».

