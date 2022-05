Αθλητικά

Madrid Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά

Μεγάλη νίκη για τον Έλληνα πρωταθλητή που επικράτησε επί του Ρούμπλεφ.

Τεράστια πρόκριση στους ημιτελικούς του Madrid Open πέτυχε απόψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Αντρέι Ρούμπλεφ και με την τρίτη του νίκη στο τουρνουά εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τετράδα, όπου θ'΄ αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και στον Φέλιξ-Οζέρ Αλιασίμ.

Ο 23χρονος πρωταθλητής πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-3, ο Ρώσος αφυπνίστηκε στο δεύτερο κι έφτασε άνετα στο 1-1 (6-2), αλλά στο τρίτο και καθοριστικό ο Τσιτσιπάς έκανε break στο 9ο game, προηγήθηκε με 5-4 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς για να πάρει τη νίκη με 6-4.

