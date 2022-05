Κόσμος

Αστυνομική βία στις ΗΠΑ: Βάρβαρη σύλληψη 73χρονης με άνοια

Κύμα αγανάκτησης από το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας με θύμα μια 73χρονη γυναίκα που πάσχει από άνοια σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Πρώην αστυνομικός στο Κολοράντο καταδικάστηκε να εκτίσει πέντε χρόνια φυλάκιση για τη βίαιη σύλληψη 73χρονης με άνοια, κατά τη διάρκεια της οποία της έσπασε το χέρι και της το έβγαλε από την ωμογλήνη.

Η Κάρεν Γκάρνερ είχε πάει τον Ιούνιο του 2020 σε σούπερ μάρκετ στη Λόβλαντ, στην πολιτεία Κολοράντο (δυτικές ΗΠΑ), όπου πήρε λίγα είδη αξίας 14 δολαρίων. Όμως, κατά τη δικηγόρο της, ξέχασε να πληρώσει, λόγω της άνοιάς της, κάτι που ώθησε υπαλλήλους του καταστήματος να καλέσουν την αστυνομία, παρότι είχαν ήδη πάρει πίσω τα εμπορεύματα.

Ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο που ο αστυνομικός Όστιν Χοπ συνέλαβε την εβδομηντάχρονη, που επέστρεφε σπίτι της με τα πόδια. Όταν αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές του, καθώς έμοιαζε να μην τον καταλαβαίνει, την έριξε κάτω και της γύρισε τα χέρια πίσω από την πλάτη για της περάσει χειροπέδες.

«Επιστρέφω σπίτι», επαναλάμβανε η γυναίκα, εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Το βίντεο της βάρβαρης σύλληψης, που κατέγραψε η κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης, όπως και βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο αστυνομικό τμήμα λίγο αργότερα, στο οποίο ο Όστιν Χοπ και συνάδελφοί του εικονίζονται να ξεκαρδίζονται αφηγούμενοι το περιστατικό.

«Έτοιμοι για το ‘κρακ’;» λέει γελώντας ο αστυνομικός και απαντά «νομίζω ήταν ο ώμος της» όταν άλλοι τον ρωτούν τι ήταν αυτό.

Ο Όστιν Χοπ έκτοτε παραιτήθηκε από την αστυνομία της Λόβλαντ, όπως και άλλοι δύο συνάδελφοί του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο πρώην αστυνομικός δήλωσε ένοχος για την επίθεση σε βάρος της 73χρονης και προχθές Πέμπτη ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Γκάρνερ, διαβεβαιώνοντας πως «ντρέπεται αληθινά» για τις πράξεις του, κατά ρεπορτάζ της εφημερίδας Denver Post.

Για τη δικάστρια της κομητείας Λάριμερ, τη Μισέλ Μπρίνεγκαρ, «η υπόθεση αυτή δεν οφείλεται σε κάποιο λάθος»: «Επρόκειτο για έναν νεαρό αστυνομικό που χρησιμοποίησε τη θέση ισχύος και εξουσίας του για να δείξει πόσο σκληρός ήταν, περιφρονώντας κάθε αίσθημα ανθρωπιάς κι επιδεικνύοντας σε τρομακτικό βαθμό εγκληματικό τρόπο σκέψης».

Αρχικά, η έρευνα που διενεργήθηκε από τη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας δεν βρήκε τίποτε αξιόμεμπτο στη συμπεριφορά του Όστιν Χοπ.

Ωστόσο πέρυσι, ο δήμος της Λόβλαντ έκλεισε φιλική συμφωνία που προέβλεπε την καταβολή αποζημίωσης 3 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια της κυρίας Γκάρνερ, η οποία κατέθεσε αγωγή.

