Χανιά: Αστυνομικός πυροβόλησε πολίτη - Τι λένε οι δικηγόροι του

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας μετά από καυγά πυροβόλησε και τραυμάτισε άντρα.

Νέα στοιχεία αναφορικά με τον αστυνομικό στα Χανιά, που φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε άνδρα μετά από διαπληκτισμό και ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μέσω επιστολής τους στο flashnews.gr, οι δικηγόροι του αστυνομικού τονίζουν ότι «ο εντολέας τους βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, σε διασκέδαση, μετά από ευχάριστο οικογενειακό γεγονός και συγκεκριμένα τη γέννηση του πρώτου του εγγονού».

Επισημαίνουν μάλιστα ότι, «ουδέποτε πυροβόλησε εναντίον προσώπου αλλά ο τραυματισμός στο δάχτυλο του ποδιού (του άνδρα) προκλήθηκε δίχως καμία πρόθεση εκ μέρους του.Έχει εκφράσει ήδη εμπράκτως την ειλικρινή συγνώμη του».

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης θα τεθούν τη Δευτέρα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών.

