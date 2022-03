Χανιά

Χανιά: αστυνομικός έβγαλε το όπλο του σε καυγά και τον πυροβόλησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπήρεσίας συνελήφθη από τους συναδέλφους του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής σε κεντρικό δρόμο των Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 53χρονος αστυνομικός μαζί με έναν 35χρονο φίλο του άρχισαν να καυγαδίζουν έντονα, όταν ο πρώτος, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε στο έδαφος, όμως τα σκάγια τραυμάτισαν στο πόδι τον 35χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Χανίων ενώ άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τον 53χρονο συνάδελφό τους.

Σε βάρος του 53χρονου αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις ενώ στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσα να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Δευτέρας.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδάκι

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της

Ουκρανία: Στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας γιατρός που βρήκε καταφύγιο στη Φιλαρμονική της Μαριούπολης (βίντεο)