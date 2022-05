Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Πυρκαγιά με δύο εγκλωβισμένους στην πλατεία Βάθης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτήριο στο Μεταξουργείο.

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος στην Αθήνα. Επί τόπου έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στην ταράτσα είχαν εγκλωβιστεί δύο άτομα, ωστόσο η ΠΥ κατάφερε να τους απεγκλωβίσει με ασφάλεια. Οι δύο άντρες φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

