Κοινωνία

Πειραιάς: Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι

Παραλίγο τραγωδία στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά μετά από εργατικό ατύχημα.

Ένας 58χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της προβλήτας Νο 3 στον εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διαδικασία παράδοσης εμπορευματοκιβωτίου.

Σύμφωνα το υπουργείο Ναυτιλίας, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κερατσινίου που μετέβησαν στο σημείο, ενημερώθηκαν ότι κατά τη διαδικασία ανύψωσης εμπορευματοκιβωτίου που βρισκόταν επί του φορτηγού, από γερανογέφυρα, δεν είχε ολοκληρωθεί η απασφάλισή του, με αποτέλεσμα να ανασηκωθεί το όχημα μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο, περίπου ένα μέτρο από το έδαφος και ακολούθως, να πέσουν στην προβλήτα.

Ο 58χρονος οδηγός μεταφέρθηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, από ασθενοφόρο όχημα, στο Γενικό Νοσοκομείο "ΤΖΑΝΕΙΟ" Πειραιά.

