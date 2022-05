Πολιτική

“Πρωινοί Τύποι” - Πέτσας: η απάντηση για το σενάριο πρόωρων εκλογών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα ανέφερε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο Στέλιος Πέτσας για τα νέα μέτρα και τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Ο Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου καλεσμένος στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε αρχικά στα όσα είπε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα μέτρα: “Η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε άλλα τώρα άλλα πριν δύο μήνες.”

Όσον αφορά τις πρόωρες εκλογές, ο υφυπουργός ανέφερε ότι "είμαστε από τις λίγες κυβερνήσεις που ό,τι είχαν προαναγγείλει το έκαναν. Ο χρονικός ορίζοντας του ενός χρόνου για τις εκλογές, είναι στο πρόγραμμα για να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας. Εκλογές λοιπόν σε έναν χρόνο."

Σχτικά με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ανέφερε: "Εξαντλεί το δικό μας δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχουν αρκετά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσαν να δοθούν. Χρειάζονται ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Μόνη της μια χώρα δεν μπορεί να κάνει πολλά."

Όσον αφορά τα έργα των δήμων που καθυστερούν λόγω της αύξησης τιμών ανέφερε ότι “αναπροσαρμόζονται τα όρια τιμών, αλλα δεν χρειάζονται επιμέρους παρεμβάσεις μέχρι στιγμής”

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και είπε ότι “κάνουμε άλματα μπροστά” ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση και μίλησε για την προσπάθεια μείωσης των δημοτικών τελών, επισημαίνοντας ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.

Ακόμη, μίλησε για την καθυστέρηση του ΑΣΕΠ να απορροφήσει τις νέες θέσεις στην αυτοδιοίκηση κάτι που διευθετείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο