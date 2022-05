Πολιτική

Τζανακόπουλος στον ΑΝΤ1: Η ρήτρα αναπροσαρμογής πρέπει να καταργηθεί (βίντεο)

Η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια. Η ακρίβεια φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη, τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, επιμένουν στην αποτυχημένη συνταγή της επιδότησης της αισχροκέρδειας», τόνισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι".

«Η κυβέρνηση, αντί να επιλέξει μια πολιτική που θα χτυπήσει το πρόβλημα στον πυρήνα του, δηλαδή αντί να αναστείλει τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, να αποσυνδέσει την τιμή του ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου, να βάλει πλαφόν στην τιμή της λιανικής πώλησης, να βάλει πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών, επιλέγει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια», υπογράμμισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Αυτό που θα χρειαζόταν, θα ήταν θεσμικές παρεμβάσεις που δεν θα επιδοτούν μια δεδομένη αύξηση της τιμής, αλλά θα περιορίζουν το ρυθμό και το ποσό της αύξησης», πρόσθεσε.

«Η επιδότηση της αισχροκέρδειας, την οποία κάνει η κυβέρνηση εδώ και μήνες, σε καμία περίπτωση δεν έχει ελαφρύνει τους καταναλωτές, δεν έχει αμβλύνει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά», σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, με μικρότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού: εμείς μιλάμε για άμεση φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και επιστροφή τους στους καταναλωτές», δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ερωτηθείς για τη σχετική εξαγγελία που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε: «εδώ και 45 μέρες υποτίθεται ότι περιμένουμε τον υπολογισμό των κερδών από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ακόμα δεν έχουμε δει κάτι». Επανέλαβε δε την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «υπερκέρδη των εταιρειών, ύψους 1,5 δισ. ευρώ».

Ακόμα, σχολίασε ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για επιδότηση «600 ευρώ ανά νοικοκυριό», αποτελούν «πολιτική απάτη». Υπενθυμίζοντας το μέτρο για 1.200 ευρώ σε νέους εργαζόμενους που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν 100 ευρώ ανά μήνα, τόνισε: «κάτι αντίστοιχο ισχύει και εδώ, κανείς δεν θα πάρει 600 ευρώ για ένα λογαριασμό, θα επιμεριστούν αυτά σε μια χρονική περίοδο 6-7 μηνών και το τελικό όφελος θα είναι κάποιες δεκάδες ευρώ».

«Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει να φτάνουν στους πολίτες λογαριασμοί του ρεύματος που ξεπερνούν τα όρια της λογικής. Μιλάμε για λογαριασμούς των 1.500, των 2.000, των 3.000 ευρώ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, με αυτήν την απίστευτη επιβάρυνση λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής, που η κυβέρνηση θα έπρεπε να καταργήσει χθες, θα δώσουν αυτήν την τόσο μικρή ελάφρυνση», υπογράμμισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Επισήμανε, ακόμα, ότι μέχρι να κριθεί η νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής στη Δικαιοσύνη, «η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει κάνει αποδεκτή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να μην πληρώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής από τους πολίτες». «Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που έχει ξεσπάσει το ζήτημα, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να πάρει μια πρωτοβουλία για την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αντίθετα, ακούμε τον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει ότι η ρήτρα ήταν αναγκαία για να σωθούν οι εταιρείες που αυτή τη στιγμή σημειώνουν απίστευτα υπερκέρδη εις βάρος των καταναλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ακρίβεια φέρει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη, με τον ίδιο μάλιστα να παραδέχεται τελικά ότι η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα», σχολίασε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Τέλος, αναφερθείς στις προσεχείς εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή 15 Μαΐου για την εκλογή του προέδρου του κόμματος, τόνισε: «καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν, να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα και να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα αποτελέσει ένα πολιτικό μήνυμα ενίσχυσης του κόμματος αλλά και μια πολιτική απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Την ίδια στιγμή εκλέγουμε την Κεντρική Επιτροπή από το σύνολο των μελών του κόμματος, μια διαδικασία που δεν έχει κάνει κανένα κόμμα στην Ελλάδα, δίνουμε το λόγο στη ραχοκοκαλιά του κόμματος για να εκλέξει τη συλλογική ηγεσία», κατέληξε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

