Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στην Οδησσό (βίντεο)

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση της ουκρανικής πόλης στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Ο εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, ο Σέρχιι Μπράτσουκ, σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικά δίκτυα δήλωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την πόλη – λιμάνι, στη νότια Ουκρανία, νωρίτερα το Σάββατο (07.05.2022).

Ο Μπράτσουκ είπε, επίσης, ότι οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στην Οδησσό, αφότου στόχοι στην περιοχή περιμετρικά της πόλης χτυπήθηκαν από τέσσερις πυραύλους.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη:

