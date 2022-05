Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ – Παναγιωτόπουλος: οι σύμμαχοί μας, μας σέβονται, οι αντίπαλοί μας, μας υπολογίζουν

Η ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι αμυντικοί στόχοι της χώρας.

Η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι βασικός στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στη θεματική ενότητα: «Ενδυνάμωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας» στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Τόνισε, ότι οι σύμμαχοί μας, μας σέβονται, οι αντίπαλοί μας, μας υπολογίζουν.

Επισήμανε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα και με διαφάνεια.

Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι στα δύσκολα το υπουργείο συνδράμει την κρατική μηχανή φέρνοντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση, αλλά και αναβαθμίζουμε την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων» προσέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

