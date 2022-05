Πολιτική

Σε Χάλκη – Τήλο η Σακελλαροπούλου: παράδειγμα πατριωτισμού και μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θερμή υποδοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας σε Τήλο και Χάλκη. Τα μηνύματά της προς τους ακρίτες.

Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, με παραδοσιακές μαντινάδες, επεφύλαξαν οι κάτοικοι της ακριτικής Χάλκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη σε Χάλκη, Τήλο και Σύμη, στο πλαίσιο της οποίας θα παραστεί στις εκδηλώσεις του Δήμου Σύμης, για τον εορτασμό της 77ης επετείου της 8ης Μαΐου 1945, ημέρα υπογραφής του πρωτοκόλλου παραδόσεως των στρατευμάτων κατοχής Δωδεκανήσου στις συμμαχικές δυνάμεις.

Η κ. Σακελλαροπούλου έφθασε σήμερα το πρωί στη Χάλκη, όπου επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο και αντάλλαξε ευχές με τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, που υπηρετούν στο νησί.

Αμέσως μετά, αναχώρησε για τον διατηρητέο οικισμό του Εμπορείου (ή Νημποριού), αμφιθεατρικά χτισμένο γύρω από το φυσικό λιμάνι, όπου την υποδέχθηκε ο δήμαρχος Χάλκης, Ευάγγελος Φραγκάκης, μαζί με τοπικούς φορείς, ενώ περπατώντας στα γραφικά δρομάκια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους φιλόξενους κατοίκους του νησιού, που έσπευσαν να την καλωσορίσουν στον τόπο τους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο νησί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο Χάλκης και ξεναγήθηκε από τον αντιδήμαρχο, Βασίλη Ρουσσάκη.

Στη συνέχεια, η κ. Σακελλαροπούλου αναχώρησε για το νησί της Τήλου και επισκέφθηκε το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας, συνοδευόμενη από την δήμαρχο του νησιού, Μαρία Καμμά-Αλιφέρη. Η Τήλος στοχεύει να μετασχηματιστεί στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων, καθώς κάθε απόβλητο που παράγεται συλλέγεται και αξιοποιείται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με σκοπό να μην αφήνει αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον.

Επόμενος σταθμός της Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν ο οικισμός Λιβάδια και το παραδοσιακό σπίτι της Τήλου. Εκεί την υποδέχθηκε και την ξενάγησε η ιδιοκτήτρια, Ευγενία Στεφανάκη, η οποία της παρουσίασε τις παραδόσεις του νησιού τους και την πολιτιστική κληρονομιά του μέσα από χειροποίητα κεντήματα, έπιπλα, μαγειρικά σκεύη και πολλά άλλα αντικείμενα της τοπικής λαϊκής παράδοσης.

Η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε, επίσης, και συζήτησε με κατοίκους του νησιού, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας σε τοπικό εστιατόριο που παρέθεσε η δήμαρχος Τήλου, η οποία της απένειμε και αναμνηστική πλακέτα. Στο γεύμα παρακάθισαν, επίσης, οι Αρχές και οι φορείς του νησιού, καθώς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Τήλο.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στα δύο ακριτικά νησιά, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Κατά την επίσκεψή μου στη Χάλκη και την Τήλο είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τους ακρίτες των νησιών μας, να δω από κοντά τις προοπτικές και το όραμά τους για ένα πιο αισιόδοξο και βιώσιμο μέλλον και να τους διαβεβαιώσω ότι η Πολιτεία είναι κοντά τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η σταθερή και δημιουργική παρουσία τους εδώ, σε αυτήν τη γεμάτη από την ελληνική ψυχή γωνιά του Αιγαίου, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αποτελεί παράδειγμα πατριωτισμού και μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας».

Το απόγευμα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Σύμη, όπου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της 77ης επετείου της 8ης Μαΐου 1945 θα ανακηρυχθεί επίτιμη δημότης Σύμης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, οι δικαιούχοι και τα ποσά που θα λάβουν

Συνέδριο ΝΔ – Δένδιας: η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν φοβάται κανέναν

Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο