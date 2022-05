Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Χειροπέδες για ληστείες με λεία “μαμούθ”

Συνελήφθη ένας άνδρας που άνοιγε σπίτια στο Μαρκόπουλο. Η συμμορία και τα κατασχεθέντα.

Συνελήφθη με ένταλμα, στα Άνω Λιόσια, 51χρονος, κατηγορούμενος ως μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές από σπίτια στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος, μαζί με συνεργούς του, από τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι πήγαιναν απογευματινές και βραδινές ώρες στο Μαρκόπουλο και στοχοποιούσαν οικίες. Στη συνέχεια, με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, παραβίαζαν κεντρικές πόρτες ή παράθυρα και αφαιρούσαν κυρίως χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Σημειώνεται, ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης στις μεταξύ τους επικοινωνίες, χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις, καταχωρημένες με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις κλοπών, με το ποσό που αποκόμισε η συμμορία να εκτιμάται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε 155.000 ευρώ.

Στην αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολόγια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

