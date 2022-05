Κοινωνία

Χανιά: Το γηροκομείο “κολαστήριο” παραμένει σε λειτουργία

Παρά τις κατηγορίες, τις προφυλακίσεις, τις παραιτήσεις και τα ντοκουμέντα, το γηροκομείο – κολαστήριο παραμένει σε λειτουργία.

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Παρά τις καταγγελίες, τις συλλήψεις, την προφυλάκιση της ιδιοκτησίας στο σύνολο της, το γηροκομείο στα Χανιά δεν έβαλε ποτέ λουκέτο. Δουλεύει ωστόσο υπό νέα διεύθυνση, γεγονός που σύμφωνα με πρώην εργαζόμενη στη δομή καμία αλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε στη διαχείριση των ηλικιωμένων.

«Έπρεπε να φανεί έξω ότι ριζικά έχουν αλλάξει όλα, ριζικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσαμε πριν με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσαμε και μετά δεν άλλαξε κάτι», δηλώνει στον ΑΝΤ1 πρώην εργαζόμενη, διατηρώντας την ανωνυμία της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι τόσο πριν, όσο και μετά τις καταγγελίες, τα δεδομένα παραμένουν ίδια. Αυτό ήταν που την ανάγκασε να παραιτηθεί από το γηροκομείο – κολαστήριο.

«Δεν υπάρχει σχετική φροντίδα, όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα εκεί γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δουλεύουνε σε βάρδια δύο άτομα, τρία θα είναι σπάνια. Περιποίηση, κατακλίσεις γίνονται με ένα τρόπο που δεν είναι καθόλου σωστός, εγώ προσπαθούσα να το πω πολλές φορές δεν με άκουγε ποτέ κανείς», δήλωσε.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης και τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, μάρτυρες που προτάθηκαν από την υπεράσπιση. Πρόκειται για συγγενείς ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν, μερικοί εκ των οποίων φιλοξενούνται ακόμα στη δομή.

Ο Νίκος Ρουσσόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης των ιδιοκτητριών του Οίκου Ευγηρίας, δηλώνει στον ΑΝΤ1:

«Μιλάμε για τουλάχιστον 77 μάρτυρες και αν προσθέσουμε και περίπου άλλες 50 ένορκες και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουμε μιλάμε για περίπου 127 άτομα που θα έρθουν να καταθέσουν τι ακριβώς έχουν βιώσει αυτοί στο γηροκομείο και αν οι καταγγελίες ευ σταθούν ή όχι».

Οι συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν να δεχθούν πως η δομή, που όπως έχουν καταγγείλει στις αρχές, χάθηκαν βασανισμένοι ή ηλικιωμένοι συγγενείς τους εξακολουθεί να λειτουργεί και μάλιστα υπό την ίδια ιδιοκτησία.

«Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία προφυλακισθείσες για ανθρωποκτονίες να συνεχίζουν να λειτουργούν μια μονάδα φροντίδας διότι η εποπτεύουσα αρχή δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων δεν ανακαλεί την άδεια», σημειώνει η Μαρία Παπαδάκη, κόρη γυναίκας που πέθανε στο Γηροκομείο και δικηγόρος στα Χανιά.

Η Αντιπεριφέρεια Αανιών από την πλευρά της, δηλώνει ότι μέχρι να τελεσιδικήσει η εν λόγω υπόθεση στα δικαστήρια, δεν μπορεί να παρέμβει και να κλείσει την συγκεκριμένη δομή.

